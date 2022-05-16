الإنتخابات اللبنانية.. "الوطني الحر" يحصد 15 مقعدا وخرق مفاجئ ضد "الحزب" وحلفائه

مع تواصل فرز أصوات الناخبيين اللبنانيين، أظهرت النتائج الأولية للإنتخابات النيابية اللبنانية، حصول مفاجآت عدة منها خسارة السياسي الدرزي المتحالف مع حزب الله طلال أرسلان مقعده لصالح مارك ضو الوافد الجديد الى الحياة السياسية في لبنان وذلك حسبما قال مدير الحملية الانتخابية لضو ومسؤول بحزب الله.

وأشارت النتائج الأولية أيضا إلى فوز ما لا يقل عن خمسة مستقلين آخرين ممن خاضوا حملاتهم على أساس برنامج إصلاحي ومحاسبة الساسة المتهمين بالتسبب في وقوع لبنان في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.

أما احزب القوات اللبنانية فقد حصل على ما لا يقل عن 20 مقعدا ارتفاعًا من 15 مقعدا في 2018، بحسب ما أفات أنطوانيت جعجع رئيسة المكتب الصحفي للحزب.

من جهته، كشف سيد يونس رئيس الجهاز الانتخابي لحزب التيار الوطني الحر لرويترز إن التيار حصل على ما يصل إلى 16 مقعدا انخفاضا من 18 في 2018.

وفي السياق، ذكر مسؤولان في حزب الله إن طبيب العيون إلياس جرادي فاز بمقعد للمسيحيين الأرثوذكس كان يشغله في السابق أسعد حردان من الحزب السوري القومي الاجتماعي وهو حليف مقرب من حزب الله وعضو برلماني منذ عام 1992.

وقال جرادي لرويترز انها بداية جديدة للجنوب وللبنان ككل.