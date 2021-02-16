هل سيشهد لبنان انقطاعاً لشبكة الانترنت لمدة تصل إلى 24 ساعة؟

بعدما طرح اللبنانيون علامات استفهام عدة مع نشر شركة “اوجيرو” على صفحتها عبر “تويتر” تغريدة أعلنت من خلالها أن “كابل IMEWE سيشهد أعمال صيانة من قبل المزوّد الفرنسي في مرسيليا غدًا الثلاثاء ١٦/٠٢/٢٠٢٠ لمدّة قد تتجاوز الـ٢٤ ساعة ما قد يتسبب باضطرابات على شبكة الإنترنت المحلّية” مضيفة أن “فرقها ستعمل قدر المستطاع على نقل حركة مرور الداتا إلى كوابل أخرى”، اكد المدير العام لهيئة اوجيرو المهندس عماد كريدية، في حديث اذاعي انه لا داعي للهلع، وطمأن الجميع ان الانترنت لن يتوقف انما قد يحدث فيه تباطؤ لفترات بسيطة بدءاً من الرابعة من بعد الظهر وحتى الساعات الاولى من فجر الاربعاء.

واضاف ان ما يحصل هو عبارة عن عملية صيانة دورية يقوم بها الجانب الفرنسي حول شريط – كابل يسمح بتناقل المعطيات بين لبنان وسائر العالم، مشيراً الى وجود شريط – كابل ثان يربط لبنان بالعالم الخارجي وسيتم استخدامه.

هام: سيشهد كابل IMEWE أعمال صيانة من قبل المزوّد الفرنسي في مرسيليا غدًا الثلاثاء ١٦/٠٢/٢٠٢١ لمدّة قد تتجاوز الـ٢٤ ساعة مما قد يتسبب باضطرابات على شبكة الإنترنت المحلّية.

ستعمل فرقنا قدر المستطاع على نقل حركة مرور الداتا إلى كوابل أخرى.

نعتذر مسبقًا عن ذلك و شكرًا لتفهّمكم. — ogero (@OgeroTelecom) February 15, 2021