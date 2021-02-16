الخميس 25 محرم 1443 ﻫ - 2 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل سيشهد لبنان انقطاعاً لشبكة الانترنت لمدة تصل إلى 24 ساعة؟

16 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 16 - فبراير - 2021 5:57 مساءً
الإنترنت

الإنترنت

A A A
طباعة المقال

بعدما طرح اللبنانيون علامات استفهام عدة مع نشر شركة “اوجيرو” على صفحتها عبر “تويتر” تغريدة  أعلنت من خلالها  أن “كابل IMEWE سيشهد أعمال صيانة من قبل المزوّد الفرنسي في مرسيليا غدًا الثلاثاء ١٦/٠٢/٢٠٢٠ لمدّة قد تتجاوز الـ٢٤ ساعة ما قد يتسبب باضطرابات على شبكة الإنترنت المحلّية” مضيفة أن “فرقها ستعمل قدر المستطاع على نقل حركة مرور الداتا إلى كوابل أخرى”، اكد المدير العام لهيئة اوجيرو المهندس عماد كريدية، في حديث اذاعي انه لا داعي للهلع، وطمأن الجميع ان الانترنت لن يتوقف انما قد يحدث فيه تباطؤ لفترات بسيطة بدءاً من الرابعة من بعد الظهر وحتى الساعات الاولى من فجر الاربعاء.

واضاف ان ما يحصل هو عبارة عن عملية صيانة دورية يقوم بها الجانب الفرنسي حول شريط – كابل يسمح بتناقل المعطيات بين لبنان وسائر العالم، مشيراً الى وجود شريط – كابل ثان يربط لبنان بالعالم الخارجي وسيتم استخدامه.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    بسام طليس
    طليس: “السيرفيس” سيصبح 10 آلاف في حال التزمت الحكومة بتعهداتها
    دولار - تعبيرية
    دولار السوق السوداء مستمر بالانخفاض.. هل كسر حاجز الـ18 ألف؟
    إيران تروج لدخول “نفط لبنان” سوريا.. وموقع للسفن يكشف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الانترنت حول العالم- تعبيرية
    كارثة ستضرب الإنترنت حول العالم.. تهدد بإيقافه
    ميشال عون
    عون: لن أتردد في وضع كل الحقائق أمام الرأي العام
    أضرار انفجار مرفأ بيروت
    توقيف جديد بانفجار مرفأ بيروت