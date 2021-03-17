الإنفجار الشعبي آتٍ... احتجاجات وقطع طرق وتجمّع على طريق بعبدا

الدولار لامس ال15 ألف ليرة. المحروقات حلقت قبل رفع الدعم ووصل سعر الصفيحة إلى 40 ألفاً والغاز 28 ألفاً أبواب المحال التجارية أقفلت على فراغ في البضائع والزبائن، وأبواب السوبر ماركت على نغمة أقفلت وفتحت … رفوف المخابز فرغت من بسطات الخبز ونقابة الصيادلة أعلنت الإضراب يوم غد و….

إنه الإنفجار الشعبي. لكن حتى الساعة لا يزال يقتصر على إقفال طريق هنا ومستديرة هناك وحرق إطارات عند التقاطعات ولا تلبث أن تعود وتفتح وتنطفئ النيران في الإطارات وليس في قلوب المواطنين الذين بدأت تتآكلهم نيران الأسعار والتحذيرات من “الآتي الأعظم”.

بعبدا: تجمّع عدد من المحتجين على طريق القصر الجمهوري في بعبدا عند مطعم “ماكدونالدز”، احتجاجاً على تردّي الوضع الاقتصادي حدّ الانهيار التامّ، في وقت ضربت القوى الأمنية طوقاً في المكان.

– وعمد شبان الى قطع طريق بعلبك القاع الدولية في محلة جديدة الفاكهة ما سبب زحمة سير خانقةز

– قطع السير على طريق عام كفر رمان النبطية امام قصر العدل

– وقطع السير في محلة النبطية الفوقا امام دار المعلمين وعند مفرق العباسية مدخل صور الشمالي بشكل جزئي.

توازيا أقدم محتجون على قطع طريق المطار القديمة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

كذلك قطع محتجون الطريق الرئيسية في حلبا – الجومة عند مفترق بلدة مشحا بالاطارات المشتعلة، وسط حضور لدورية من الجيش.

ومع ساعات الصباح الأولى شهدت بيروت ومختلف المناطق قطع طرق احتجاجا‎.‎

وأفادت غرفة “التحكم المروري” عن قطع السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين وعند مفرق برجا وفي حين بقيت الطريق البحرية سالكة وحركة المرور كثيفة.