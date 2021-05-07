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الإيقاع بـ "لصّ الدولارات" في المتن

7 - مايو - 2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 3-5-2021، ادعى لدى فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي المدعو خ. ز. (مواليد 1997، لبناني) ضد مجهول بجرم الدخول إلى منزله، الكائن في محلة نيو روضة –المتن، وسرقة مبلغ 4,542 دولاراً أميركياً، و60 يورو.

وعلى الفور، باشرت الفصيلة المذكورة بالتحقيقات. ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى م. أ. (مواليد عام 2000، لبناني) يقيم مع المدعي في السكن ذاته.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأنه خبأ المال داخل خزانته في مركز عمله، وأعيد المبلغ إلى صاحبه، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته”.

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