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الابيض ترأس الاجتماع الأوّل لفريق العمل المكلّف بوضع خطة تعزيز الرعاية الصحيّة الأوليّة

منذ 27 دقيقة
وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض

وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض

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ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، بحضور رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله، الاجتماع التشاوري الاول لفريق العمل المكلف بوضع خريطة طريق لتعزيز الرعاية الصحية الاولية في لبنان.

ويضم فريق العمل مديرة دائرة الرعاية الصحية الاولية الدكتورة رندا حماده ومستشارين في الشؤون الصحية في الوزارة، ومقدمي الرعاية الصحية في المراكز، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية وجهات مانحة دولية واكاديميين.

وتركز البحث على التحديات التي تواجهها مراكز الرعاية الصحية وكيفية تعزيزها وطرق تمويلها وامكانية توحيد رزمة الخدمات الصحية المقدمة فيها، ووضع آلية لاستدامة هذه الخدمات وضمان جودتها من خلال نظام مراقبة وتقييم مطبق في جميع المراكز.

يذكر ان هذا الاجتماع ستليه سلسلة من الاجتماعات لمناقشة المحاور كافة وابداء الرأي والملاحظات من قِبل جميع الشركاء المعنيين للوصول الى صيغة نهائية لخريطة الطريق للرعاية الصحية الاولية، التي ستندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة، ويتوقع اطلاقها والعمل بها مطلع العام المقبل.

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