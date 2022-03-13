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الابيض: نعمل قدر المستطاع لتأمين الدعم المالي للمستشفى

13 - مارس - 2022
آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 1:55 مساءً
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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خلال جولته المخصصة على المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الاولية في الضنيية عكار وطرابلس، زار وزير الصحة العامة فراس الأبيض مستشفى سير الضنية الحكومي يرافقه مدير مكتبه الدكتور عصام الشعراني.

الوزير الأبيض الذي كان وصل صباحا إلى المستشفى رغم الظروف المناخية الصعبة وقيام بلدية عاصون التي يوجد فيها المستشفى بفتح الطريق إلمؤدية إليه، وإزالة الثلوج التي تراكمت عليها عبر جرافة وضعتها خصيصا بتصرف المستشفى، عقد على الفور إجتماعا حضره مدير المستشفى الدكتور بشار جمال ورؤساء الأقسام والموظفون الذين عرضوا له مشاكلهم، والضائقة المعيشية التي يعانون منها، والمساعدة الإجتماعية، إلى جانب رواتبهم المتأخرة والمستحقة على المستشفى والتي تعود إلى 18 شهرا.

وابدى الأبيض تفهمه ودعمه لكل مطالب الموظفين، وأوضح أنه “يعمل قدر المستطاع بهدف تأمين الدعم المالي للمستشفى، وتوفير ما يمكن توفيره على المستشفى من مصاريف، مثل تأمين المازوت، وصيانة المعدات وإصلاح الأعطال فيها، وتأمين شراء معدات وتجهيزات جديدة، فضلا عن تأمين السيولة المالية عن طريق المساعدة الإجتماعية التي سوف تشمل جميع موظفي المستشفيات الحكومية باعتبارها مؤسسات عامة”.

وأكد أنه سيعمل على “مساعدة المستشفى من خلال إنشاء أقسام جديدة فيه يكون لها مردود مالي يساعده على النهوض والتطور، وسيعمل على تقديم المساعدة والدعم من أجل إنشاء قسم لجراحة العيون في المستشفى يجري العمل عليه”.

بعد ذلك، جال الأبيض على أقسام المستشفى واطلع عليها، وتحديدا قسم العناية الفائقة الذي يجري العمل على تجهيزه تمهيدا لافتتاحه.

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