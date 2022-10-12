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الاتحاد الأروبي مرحّبًا باتفاق الترسيم: سيساهم في استقرار المنطقة

منذ 14 دقيقة
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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رحّب الاتحاد الأوروبي في بيان، بـ”الإعلان عن الاتفاق بعد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم حدودهما البحرية”، مشيدًا بـ”الروحية البناءة لكل من الطرفين في هذه المهمة، وكذلك بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن “الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان إنجاز مهم، وسيساهم تنفيذه في استقرارهما وازدهارهما، وكذلك في استقرار المنطقة وازدهارها”.

وقال: “نشجّع الأطراف على متابعة عملها البناء، بما في ذلك باتجاه التعاون في مجال الطاقة والتنمية الإقليميين، وهذا الأمر أساسي في أوقات التحديات الأمنية الدولية وأزمة الطاقة العالمية”.

كما لفت إلى أنه “سيبقى مستعداً لمتابعة تطوير شراكاته مع لبنان وإسرائيل ودعم الجهود الآيلة إلى تحقيق التعاون الإقليمي لصالح الجميع”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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