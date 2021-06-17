الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي: بوريل يزور لبنان السبت والأحد المقلبين

17 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2021 7:40 مساءً
مقر الاتحاد الأوروبي

مقر الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت أن “الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل يزور لبنان السبت والأحد المقبلين، في زيارته الرسمية الأولى، في لحظة حرجة للغاية للبلاد التي تعاني من أزمات عدة. كما تأتي زيارته، في وقت يتعين فيه بإلحاح على القيادة السياسية اللبنانية تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات رئيسية. وسيحمل بوريل رسائل أساسية للقيادة اللبنانية، ويعرب عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب اللبناني في هذه الأوقات البالغة الصعوبة”.

واشارت إلى أن “خلال زيارته، سيعقد بوريل اجتماعات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين اللبنانيين، وكذلك مع ممثلين عن منظمات من المجتمع المدني. وسيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ووزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ونائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر. وفي 19 الجاري، سيكون له تصريح عند الساعة 10:45 صباحا. وسيتم نشر ملاحظاته خطيا على الموقع الإلكتروني لجهاز العمل الخارجي الأوروبي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حليمة قعقور
    القعقور: تعميم حاكم مصرف لبنان غير قانوني
    النائب ابراهيم كنعان
    كنعان: اعادة الودائع يتطلب تقديمه بطرح خطي من قبل الحكومة
    جورج عدوان
    عدوان: مسؤولية كبيرة على النواب التغييرين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم
    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما