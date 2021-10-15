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الاتحاد الأوروبي: عقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان

15 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 11:31 صباحًا
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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أكد الاتحاد الأوروبي أننا سنفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان وسنبحث الأسماء.

وأوضح أن الشعب اللبناني يستحق إجابات شرعية حول تفجير المرفأ.

وقتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون في إطلاق نار كثيف في بيروت، أمس الخميس، قرب مظاهرة لأنصار حزب الله وحركة أمل، احتجاجا على حكم صدر صباح الخميس برفض الشكوى التي تطالب بتغيير القاضي المكلف بقضية انفجار ميناء بيروت.

وتعرض القاضي طارق بيطار خلال الأيام الأخيرة لحملة ضغوط قادها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، اعتراضاً على استدعائه وزراء سابقين وأمنيين لاستجوابهم في إطار التحقيقات التي يتولاها، تخللها مطالبات بتنحيته.

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