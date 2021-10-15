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"الاتحاد الأوروبي": للسماح بمواصلة التحقيق في ملف المرفأ بلا أي تدخل في الإجراءات القانونية

15 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 2:01 مساءً
علم الاتحاد الاوروبي

علم الاتحاد الاوروبي

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صدر عن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي البيان الآتي: “لقي العديد من الأشخاص مصرعهم وأصيب كثيرون بعد إطلاق نار في بيروت يوم الخميس خلال تظاهرة ضد القاضي الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

ويدين الاتحاد الأوروبي استعمال العنف، ويعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، ويدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح التي لا طائل منها.

ونحث جميع الأطراف والقادة على التصرف بهدوء ومسؤولية لمنع تصاعد العنف في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة إلى لبنان. ويجب أن تكمن الأولوية في المعالجة البناءة والعاجلة لكل الأزمات التي يتحملها لبنان وشعبه منذ وقت طويل جداً.

ويجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على ضرورة استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يكون التحقيق غير منحاز وذات مصداقية وشفافاً ومستقلاً. ويجب السماح بمواصلة التحقيق دون أي تدخل في الإجراءات القانونية ويتعين في النهاية محاسبة المسؤولين عن الانفجار.

ويعود للسلطات اللبنانية تمكين التحقيق من الاستمرار من خلال تأمين كل الموارد المالية والبشرية اللازمة، حتى يتمكَّن من كشف ما حدث وإعطاء إجابات ذات مصداقية عن الأسئلة الملحة التي يطرحها اللبنانيون حول سبب وكيفية وقوع هذه المأساة”.

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