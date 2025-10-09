الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بدعم الجيش اللبناني وحكومة سلام

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في الاتحاد الأوروبي شارل فريز، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، حيث تمّ استعراض الدعم المقدم للجيش اللبناني وأهمية استمرار الدعم، إضافة إلى خطوات الحكومة لبسط سلطة الدولة وأولوياتها الأمنية والعسكرية، مع التأكيد على ضرورة متابعة الإصلاحات والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما التقى الرئيس سلام رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، وناقشا حقوق الطائفة العلوية ومشاكل النازحين السوريين، خاصة في التعليم والرعاية الصحية، حيث وعد سلام بالعمل على حلها.

وفي إطار اللقاءات الرسمية، استقبل سلام أيضاً سفير لبنان في صربيا يوسف جبر.