الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لموقف لبنان بشأن عودة اللاجئين السوريين

منذ 45 دقيقة
لاجئون سوريون في أحد المخيمات

لاجئون سوريون في أحد المخيمات

A A A
طباعة المقال

أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دو وال، عن دعم الاتحاد الأوروبي للموقف اللبناني حيال عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك خلال لقائها وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي اليوم الجمعة في بيروت.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، ناقش الطرفان ملف النازحين وضرورة الإسراع في إنجاز عملية عودتهم، حيث شددت دو وال على أن “الاتحاد يواكب عملية العودة التي تحصل من لبنان، ولديه حوافز لحث السوريين على العودة، خصوصاً بعد سقوط النظام السوري السابق”.
من جهته، أكد الوزير رجّي “أهمية تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده في هذا المجال”، مجدداً التشديد على “ضرورة أن تكون المساعدات للسوريين داخل سوريا لا في لبنان، بما يشجعهم على العودة إلى ديارهم”.
ويُقدَّر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو مليوني نازح. ومع تراجع الأعداد مؤخراً نتيجة توفر شروط العودة الآمنة، تتجه السلطات اللبنانية خلال الأشهر المقبلة إلى إسقاط صفة “نازح” عن السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، لانتفاء الأسباب التي كانت تمنحهم هذا الوضع.

وفي سبتمبر الماضي، أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري ” أن أعداد العائدين من النازحين السوريين إلى بلدهم في ارتفاع مستمر، ومن المتوقع أن تبقى هذه الوتيرة لأشهر عدة”.

كذلك تحدّث متري عن “إجراءات أمنية لضبط الحدود من الجانبين، بهدف الحدّ من الدخول غير الشرعي”.

كما لفت إلى أن وزارة العمل ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وربما مع بداية العام الجديد، بتشديد ضبط إجازات العمل”. وتابع قائلا “عندها، وبعد عودة قسم كبير من السوريين إلى بلادهم، ستصبح العملية أكثر تنظيماً وانضباطاً، وفق القوانين، ومن دون احتكاكات أو استخدام للعنف”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حضانة - تعبيرية
    الكاميرات تفضح ما جرى.. تعنيف أطفال في حضانة في بيروت
    رئيس الحكومة نواف سلام
    وفود شعبية تؤكد وقوفها خلف مواقف رئيس الحكومة
    النائب ملحم خلف
    ملحم خلف عن اسطول الصمود: كل التضامن كل الاعتزاز

    الأكثر قراءة

    أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
    لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
    الشيخ نعيم قاسم
    هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!
    عرض مقطع فيديو مزيف من حساب ترامب على موقع Truth Social، يظهر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يرتدي قبعة سومبريرو، في البيت الأبيض في واشنطن
    ترامب يثير الجدل بسبب مقطعي فيديو لنائب من الديمقراطيين.. ونائبه يصفها بالمزحة!