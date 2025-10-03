الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لموقف لبنان بشأن عودة اللاجئين السوريين

أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دو وال، عن دعم الاتحاد الأوروبي للموقف اللبناني حيال عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك خلال لقائها وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي اليوم الجمعة في بيروت.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، ناقش الطرفان ملف النازحين وضرورة الإسراع في إنجاز عملية عودتهم، حيث شددت دو وال على أن “الاتحاد يواكب عملية العودة التي تحصل من لبنان، ولديه حوافز لحث السوريين على العودة، خصوصاً بعد سقوط النظام السوري السابق”.

من جهته، أكد الوزير رجّي “أهمية تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده في هذا المجال”، مجدداً التشديد على “ضرورة أن تكون المساعدات للسوريين داخل سوريا لا في لبنان، بما يشجعهم على العودة إلى ديارهم”.

ويُقدَّر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو مليوني نازح. ومع تراجع الأعداد مؤخراً نتيجة توفر شروط العودة الآمنة، تتجه السلطات اللبنانية خلال الأشهر المقبلة إلى إسقاط صفة “نازح” عن السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، لانتفاء الأسباب التي كانت تمنحهم هذا الوضع.

وفي سبتمبر الماضي، أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري ” أن أعداد العائدين من النازحين السوريين إلى بلدهم في ارتفاع مستمر، ومن المتوقع أن تبقى هذه الوتيرة لأشهر عدة”.

كذلك تحدّث متري عن “إجراءات أمنية لضبط الحدود من الجانبين، بهدف الحدّ من الدخول غير الشرعي”.

كما لفت إلى أن وزارة العمل ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وربما مع بداية العام الجديد، بتشديد ضبط إجازات العمل”. وتابع قائلا “عندها، وبعد عودة قسم كبير من السوريين إلى بلادهم، ستصبح العملية أكثر تنظيماً وانضباطاً، وفق القوانين، ومن دون احتكاكات أو استخدام للعنف”.