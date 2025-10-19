الاتحاد الأوروبي يدرس تعزيز تفتيش "أسطول الظل" الروسي للحد من إيرادات النفط والغاز

كشف تقرير حديث صادر عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتعزيز قدراته على مراقبة أسطول الظل الروسي من ناقلات النفط. الوثيقة دعت الدول الأعضاء لدعم إصدار إعلان بحري يسمح لها بالمشاركة في عمليات تفتيش هذه السفن، في خطوة جديدة تستهدف الحد من عائدات روسيا النفطية والغازية المستخدمة لتمويل الحرب على أوكرانيا.

وتأتي هذه المبادرة بعد أن اتفقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في أوائل أكتوبر على العمل المشترك لملاحقة أي دول تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات أو زيادة وارداتها من النفط الروسي.

وتشير الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبحث إمكانية عقد اتفاقات ثنائية بين الدول التي بها تسجيل رسمي للسفن والتكتل لإجراء عمليات التفتيش بعد الحصول على موافقات مسبقة، بالإضافة إلى معالجة مشكلة تزييف تسجيل السفن.

وحسب التقديرات، يضم أسطول الظل الروسي ما بين 600 و1400 سفينة، وقد فرضت بروكسل عقوبات على أكثر من 400 منها، مع استهداف كيانات تمكّن الأسطول من العمل. ومع اعتماد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات خلال أيام، سيرتفع عدد السفن المستهدفة إلى حوالي 560، وسيتم تقديم موعد الحظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى يناير 2027، مع التركيز على خدمات إعادة تزويد الناقلات بالوقود.