الاتحاد الأوروبي يدين مجزرة "بنت جبيل"

منذ 16 ثانية
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا. رويترز

دان الاتحاد الأوروبي “الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي وأسفرت عن سقوط عدد من المدنيين، بمن فيهم أطفال، يوم الأحد في جنوب لبنان”.

وأضاف في بيان: “يأتي هذا الحادث في أعقاب تصعيد هجمات جيش الدفاع الإسرائيلي وتحذيراته”، مكرراً “دعوته إلى الاحترام والتنفيذ الكاملين لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ولا بد من معالجة المخاوف الأمنية من خلال الاستفادة الكاملة من آلية المراقبة المنشأة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار”.

وختم البيان: “ينبغي للجميع أن يدعموا الجهود الحاسمة التي تبذلها حكومة لبنان بهدف ترسيخ حصر السلاح بيد الدولة”.

