الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية

رحّب الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهنّأ البلدين على هذا الإنجاز التاريخي، مثنيا على دور الولايات المتحدة في تسهيل المفاوضات.

ورأى أن “هذه الاتفاقية التاريخية ستسهم في استقرار وازدهار الجارين وكذلك في المنطقة”، مشجعا “الأطراف على مواصلة مشاركتهم البناءة”.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه “على استعداد لمواصلة تطوير شراكاته مع كل من لبنان وإسرائيل ودعم الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي لصالح الجميع”.

في سياق متصل، قال وفد قبرصي زار لبنان لإجراء محادثات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، إن أي نزاع خلال تلك العملية يمكن حله بسهولة.

وقال المبعوث القبرصي الخاص تاسوس تزيونيس بعد لقائه الرئيس ميشال عون “لا توجد مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلها بسهولة”.

توصل لبنان وقبرص إلى اتفاقية حدودية بحرية في عام 2007، لكن لم يصادق عليها البرلمان مطلقا، وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ أبدا.

حددت قبرص منطقتها الاقتصادية البحرية الخالصة قبالة إسرائيل في عام 2010. وحدد لبنان وإسرائيل رسميا حدودهما البحرية المتنازع عليها يوم الخميس بعد سنوات من المحادثات غير المباشرة بوساطة من الولايات المتحدة.