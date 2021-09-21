الاتحاد الأوروبي يطالب حكومة ميقاتي بإصلاحات “عاجلة وجوهريّة”

رحّب الاتحاد الأوروبي بنيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ثقة البرلمان اللبناني بأغلبية كبيرة، مشدداً على ضرورة تنفيذ إصلاحات “عاجلة وجوهريّة”.

التصريحات الأوروبية جاءت على لسان مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حيث اعتبر أن “البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة الجديدة ينصّ على إجراءات مهمّة للتعامل مع الأزمات متعدّدة الأوجه التي يواجهها لبنان لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الإصلاحات الهيكلية خصوصاً في قطاع الكهرباء وإجراء انتخابات 2022 كما كان مقرّراً”.

من جهة ثانية، اعتبر بوريل أنّه “حان الوقت الآن لبدء طريق الانتعاش من خلال التنفيذ الموثوق للإصلاحات العاجلة والأساسية لتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني”، محذّراً من أنّ “جميع الأحزاب السياسية وقادتها تتحمّل مسؤولية دعم هذه الجهود والمساهمة فيها بشكل فعّال”، في وقت وصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة بأنّها “واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ العام 1850”.