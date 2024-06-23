الاتحاد الدولي للنقل الجوي: لا نتدخل بالوضع السياسي أو الأمني في لبنان

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن تقريرا منشورا في صحيفة التلغراف البريطانية تضمن اقتباساً منسوباً إلى مصدر لم يتم ذكر اسمه في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

ولفت الاتحاد في بيان، الى أن هذا الاقتباس عارٍ من الصحة، “إذ لم ولن يعلّق الاتحاد الدولي للنقل الجوي على الوضع في مطار بيروت.

كما أكد أنه لا يتدخل بالوضع السياسي أو الأمني في لبنان ولا يعلّق عليه.

وقال: “لقد تواصلنا مع صحيفة التلغراف لتصحيح هذا الخطأ، واستجابت الصحيفة وجرى تحديث التقرير الذي حمل عنوان (“حزب الله” يخزّن صواريخ ومتفجّرات في مطار بيروت)، وتم حذف اسم الاتحاد الدولي للنقل الجوي من التقرير”.

من جهته، أوضح وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن “مطار بيروت يتعرض منذ سنوات للتشويه”.

ولفت حمية إلى أن المطار يتعرض إلى خروقات، من ضمنها وجود تشويش، و”انتقلنا اليوم لتقارير إعلامية سخيفة تتناول المطار بناء على مصادر”، وأضاف: “‏المعني الأول بفتح الصناديق كافة في المطار هو جهاز الجمارك وامن المطار ولتكن مصادر “تلغراف” مصادر بريطانية رسمية وليست مصادر غير معروفة”.

وأضاف “أتمنى على صحيفة “تلغراف” مراجعة وزارة النقل البريطانية والتي زارت مطار بيروت سابقًا وهي المعنية الأساس بملفات النقل”.