الاتحاد العمالي العام لأهالي جنين: لا يأس مع الأمل والكفاح

إعتبر الإتحاد العمالي العام في لبنان أنه “لأيامٍ متتالية تقف مدينة جنين بشبابها وشاباتها بنسائها وفتياتها بشهدائها وجرحاها صامدين جميعاً على أبواب المدينة والمخيّم بفصائلهم كافة وبثباتهم السياسي في وجه حملة جديدة لاقتحام منازلهم ومخيّمهم استعمل فيها الكيان الصهيوني أكثر من ألف جندي مدعّم بالطيران والمدفعية والآليات العسكرية وقناصة السطوح لكسر إرادتهم”.

وقالت في بيان: “كلّما زادت شراسة العدو كلّما ازدادت إرادة المقاومة وتعاظم الصمود ورخصت الدماء في سبيل كرامة الأهل وقدسية الأرض.

يومياً تعوّد الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة تشييع شهدائهم ومنذ ما قبل زمن النكبة، لكن العدو لم يكن يعلم أنه جاء اليوم الذي أصبح يعد قتلاه من الجنود والمستوطنين”.

وختم: “أيها الأخوة في جنين لا يأس مع الأمل والكفاح”.