الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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الاتحاد العمالي: تجويع 200 عائلة في الذوق والجية برسم المسؤولين

منذ 24 دقيقة
الاتحاد العمالي العام

الاتحاد العمالي العام

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أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان في بيان، انه “بعد اجتماعٍ مع لجنة تمثّل موظفي اليد العاملة الفنية (شركة سابا مخلوف) في معملي الذوق والجية أنه باشر اتصالات مع المعنيين وعلى رأسهم وزير الطاقة وليد فيّاض ورئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك من أجل إنصاف هؤلاء الموظفين وإعطائهم حقوقهم وخاصةً أن موظفي اليد العاملة الفنية لم يتقاضوا راتب شهر 11 حتى الآن ولم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر نيسان.

الى أنّ هؤلاء العمال يقبضون رواتبهم بموجب شيكات مصرفية بالليرة اللبنانية لا تقبلها المصارف فيلجأ الموظف والعامل لبيعها لصرافي السوق السوداء بنصف قيمتها”.

وختم: “تجويع 200 عائلة في الذوق والجية برسم المسؤولين في وزارة الطاقة وكهرباء لبنان، وإيجاد حل للضرورة القصوى في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان”.

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