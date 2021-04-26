الاتحاد العمالي طالب الدولة بمختلف أجهزتها لوقف عمليات تصنيع المخدرات التي تضرّ بسمعة لبنان

تمنى الاتحاد العمالي العام على ” الأشقاء المسؤولين في المملكة العربية السعودية أن يوقفوا تنفيذ القرار الذي سينعكس ضرراً بالغاً على الزراعة والمُزارع وعلى الاقتصاد اللبناني برمّته. وأن تعالج هذه القضية الحساسة بروح الأخوّة”.

وصدر عن الاتحاد البيان الآتي: “أدّى كشف عملية تهريب نوع من المخدرات إلى المملكة العربية السعودية عبر لبنان إلى اتخاذ المملكة قراراً بوقف استقبال أو مرور الصادرات الزراعية اللبنانية إليها ومن خلالها إلى باقي دول الخليج.

إن الاتحاد العمالي العام إذ يدين بشدّة كل عمليات تهريب أو تصنيع أو الاتجار بالمخدّرات وزراعتها وصناعتها، فإنه يطلب من الدولة اللبنانية بمختلف أجهزتها العمل بأقصى فعالية والضرب بكل قوة لهذه الظاهرة التي تضرّ بسمعة لبنان وتضرب ما تبقى من اقتصاده المتهالك أصلاً.

كما أن الاتحاد العمالي العام وبهذه المناسبة، يأمل من الأشقاء المسؤولين في المملكة العربية السعودية الذين طالما كانوا عوناً وسنداً للبنان في مختلف الأزمات التي مرّ بها لا سيما إبّان الاعتداءات الإسرائيلية، أن يوقفوا تنفيذ هذا القرار الذي سينعكس ضرراً بالغاً على الزراعة والمزارع وعلى الاقتصاد اللبناني برمّته. وأن تعالج هذه القضية الحساسة بروح الأخوّة التي اعتدنا عليها مع المملكة ومع دول الخليج الشقيقة وبروح التعاون الأخوي والتنسيق بين الأجهزة المختصة.

وكلنا أمل في استجابة المملكة والأخوة المسؤولين في دول الخليج وسماع صوتنا والحرص على المصالح الأخوية والتاريخية مع لبنان الذي يمرّ في ضائقة لا سابق لها”.