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الاتحاد العمالي: قادة العدو ليسوا سوى "مجرمي حرب"

منذ 39 دقيقة
الاتحاد العمالي العام

الاتحاد العمالي العام

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رأى الاتحاد العمالي العام في بيان، أن “العدو الصهيوني لم يكتفِ، بل لم يشبع غريزته العدوانية بقتل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين وهدم البيوت الآمنة على رأس ساكنيها، حتى لجأ إلى ضرب المستشفيات التي تضمّ مئات الجرحى من المدنيين، فحصد حتى الآن نتيجة هذا العدوان الهمجي المجرم دوليًا أكثر من خمسمئة شهيد حتى اللحظة، في قصفه المستشفى المعمداني وسط غزة”.

ورأى أنّ “ما جرى يشكل وصمة عار على جبين الاحتلال، ويؤكد أن قادة العدو ليسوا سوى مجرمي حرب ليس إلا”، طالبًا من “منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وباقي المنظمات الإنسانية، بإدانة هذه الجريمة البشعة والتدخل لوقف هذه المجزرة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق”، معلنًا “تضامنه الكامل وتعازيه الصادقة لأهالي الضحايا الشهداء”.

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