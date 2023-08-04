"الاتحاد العمالي" يشكر للوزراء إلغاء مادتين من مشروع الموازنة

رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان، أن “استجابة الحكومة ورئيسها لمطالبة الاتحاد بإلغاء المادتين 80 و81 من مشروع قانون الموازنة، ما هي إلا تعبير عن احترام الاتفاقات الدولية ذات الصلة بموضوع أسس احتساب غلاء المعيشة وقانون العمل والضمان الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي الى حفظ حقوق الضمان الاجتماعي بالإيرادات وحفظ حقوق الأجراء والمستخدمين”.

وقال: “حيث ان هذا الأمر كان يعتبر مساساً بقانون العمل وبمبادئ قانون العمل التي تنص على اعتبار زيادات غلاء المعيشة جزءا لا يتجزأ من الراتب، وكذلك مخالفاً لجميع الاتفاقات الجماعية والأنظمة الداخلية، لذلك، فإن الاتحاد العمالي يتوجّه بالشكر الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجميع الوزراء الذين تجاوبوا مع الاتحاد”.