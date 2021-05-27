الاتحاد اللبناني لكرة السلة يستنكر البيان الصادر عن اللجنة الأولمبية اللبنانية

استغرب الاتحاد اللبناني لكرة السلّة، وفوجئ ببيان الاستنكار الصادر عن اللجنة الأولمبية اللبنانية، خصوصاً أنه تناول عضو الاتحاد ورئيس لجنة الملاعب الأستاذ الياس خليل بشكل لا يليق به أو بالاتحاد أو باللجنة نفسها، خصوصاً أنه أشار الى أبسط قواعد اللياقات والأدبيات.

وقال في بيان: أمام هذا الواقع، وفي ضوء هذا التصريح الإعلامي المستنكر، لا بدّ للاتحاد من توضيح الأمور الاتية تصويباً للحقائق الدامغة امام الرأي العام اللبناني:

1- ان الأستاذ الياس خليل المشهود له بمناقبيته واحترافه وتفانيه في العمل، ملتزم كل الإلتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبالإرشادات الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية المختصة في الإتحاد، بناءً لتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا.

2- إن بطولة لبنان لكرة السلّة للدرجة الأولى – رجال XXL ENERGY تقام وفقاً لنظام واضح وصريح موزّع على الأندية كافة قبل إنطلاقها، وفي متنه الشروط الصحية الواجب اتباعها، وعدد ضيوف الفريقين، وسواها من المسائل بتفاصيلها.

وقد حاز النظام المذكور على إعجاب وتنويه المجتمع الرياضي بأسره، ولاقت البطولة التي أقيمت على أساسه نجاحاً لافتاً، على الرغم من الظروف الإقتصادية والصحية الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد .

3- كان إتحادنا يتوقّع تنويهاً من اللجنة الأولمبية بدلاً من البيان المستنكر، خصوصاً ان إتحادنا هو من الإتحادات القليلة التي تقيم بطولاتها، وتعيد الحياة الى الرياضة اللبنانية وجمهورها العريق”.