الاتحاد الماروني العالمي: خطاب الراعي رسم الطريق للخروج من الأزمات

اعتبر الاتحاد الماروني العالمي في بيان، أنه “بعد الطرح الجدي للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في خطابه أمام المحتشدين في ساحة الصرح البطريركي في بكركي منذ أسبوعين، والذي حدد بكل وضوح النقاط العملية لاستعادة استقرار لبنان، وهي استكمال تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن ورفع الوصاية الايرانية عنه وإنهاء وضع الساحة التي أغرقته في المشاكل وذلك باعتماد الحياد كمبدأ أساسي للتعامل مع المحيط والعالم الخارجي، رسم هذا الخطاب الطريق للخروج من الأزمات المستعصية التي تراكمت بالدعوة إلى مؤتمر دولي لمعالجة هذه العلل كافة ومساعدة لبنان للنهوض مجددا من كبوته”.

ودعا الى “متابعة المسيرة إلى البدء بسلسلة تحركات شعبية بخاصة في المناطق الآمنة، حيث تدعى الجماهير للاستماع إلى تفاصيل المبادرة والتعبير عن التفاعل معها. ولا بد أن تبدأ من المناطق الآمنة في بيروت ومن ثم المتن وكسروان وجبيل والبترون وبشري وطرابلس وعكار، كمرحلة أولى حيث تظهر أهمية الطرح وخطة التحرك التي سيواكبها المجتمع الدولي اعلاميا وعمليا”.

أضاف: “دعوة صاحب الغبطة لمخاطبة الجماهير المحتشدة في كل من هذه المناطق، لاستكمال التشديد على الطرح وعدم الوقوع في تأويل وتحريف السياسيين القصيري النظر، والذين قد يرون في أي تحرك فرصة لهم لركوب الأمواج والوصول إلى تقزيم التحركات الشعبية في سبيل المصالح الضيقة”.

وأشار إلى “ضرورة العمل الموازي من قبل جماهير المغتربين كمرحلة ثانية، للبدء بمواكبة الشارع اللبناني ومطالبه، لكي تنعكس الصورة الواضحة للمجتمع الدولي، فيتبنى الرأي العام فيه قضية لبنان ومن ثم يتحرك المجتمع الدولي في الاتجاه الصحيح”.

وأكد أنه “لن يألو جهدا لمتابعة عملية خلاص لبنان واستعادة سيادته وحرية بنيه وكرامتهم وحقوقهم المهدورة، تحت ثقل الفاسدين من جهة، وجماعات العمالة لدول وتنظيمات لا يهمها إلا ضرب الاستقرار والرفاه الذي عاشه البلد وافقار الناس لتسهيل قيادتهم إلى جحور الأزمنة الغابرة”.