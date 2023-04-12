الاتفاق على أرقام الزيادات المقترحة للقطاع العام.. اليكم التفاصيل

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام” في السراي.

وشارك في الاجتماع كل من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير المال يوسف خليل، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الداخلية بسام مولوي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموش المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أرقام الزيادات المقترحة للقطاع العام، على أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لدرسها وإقرارها.

وكان ميقاتي استقبل النائب وليد البعريني الذي قال بعد اللقاء: “بحثنا في موضوع الانتخابات البلدية، وأبلغنا الرئيس ميقاتي انه مستعد لاجرائها”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا الأمر تلزمه الصراحة فكلنا نتحدث كلاما مقنعا، فإذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية، فحرام ان تجرى الانتخابات البلدية لأنه تلزمها رعاية من الهرم الى القاعدة، ولهذا أتمنى تأجيلها، وتحويل الاموال المخصصة لها لموضوع الطبابة في لبنان”.

ورداً على سؤال عن التشاور مع نواب عكار في ما يخص هذا الموقف، قال: “هناك تشاور معهم وسنعطي رأينا في المجلس النيابي”.

واستقبل ميقاتي النائب السابق عبد الرحيم مراد، كما اجتمع مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.