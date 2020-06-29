الاجتماع الرابع لخلية الازمة: تقييم لانطلاقة المنصة الالكترونية تمهيدا للاستقرار النقدي

عقد في وزارة المالية اليوم الاجتماع الرابع لخلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المالية غازي وزني وحضور وزراء الدفاع الوطني زينة عكر، الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والإعلام منال عبد الصمد، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتورة وسيم منصوري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي.

وأوضح بيان للمكتب الاعلامي في وزارة المالية “ان الاجتماع تمحور حول تقييم انطلاقة عمل المنصة الالكترونية التي تنظم التداول بين الصيارفة على أسعار العملة وضخ السيولة للمصارف واتخاذ الإجراءات المناسبة للاستقرار النقدي”.

في سياق متصل، علمت “الجمهورية” أنّ شركة “Kroll” العالمية المتخصّصة بالتحقيقات المالية اعتذرت عن التدقيق في حسابات مصرف لبنان.

في السياق، الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة، الناس عادت، كما في زمن الحرب، تقف في طوابير أمام الأفران، البطالة تزداد، الحديث عن هجرة غير مسبوقة مع عودة الحياة إلى المطار بحثاً عن حياة خارج لبنان، لا مؤشرات تدلّ الى انّ السيطرة على التأزُّم المالي ممكنة، والحكومة تظهر عاجزة أمام ضخامة الأزمة وتكتفي باجتماعات ولجان من دون خطوات عملية، وصندوق النقد الدولي في غير مساعدة بلد يفتقد إلى أرقام موحدة ولا نيّة لديه للشروع في الإصلاحات.

وقدم مُدير عام وزارة المال آلان بيفاني استقالته وقال في أول تصريح له أن اسباب استقالتي تأتي اعتراضاً على طريقة تعاطي الحكم “كله سوا” مع الأزمة والمسار الذي نسلكه اليوم متهور وبموجبه فإن الشعب سوف “يحترق سلافه”.