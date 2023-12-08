الاحتلال ردًا على استهداف صحافيين في جنوب لبنان: إنها منطقة قتال نشطة!

أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، ردًا على تحقيق أجرته رويترز وخلص إلى أن قواته قتلت صحافيًا من الوكالة في جنوب لبنان، يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أن الحادث وقع في منطقة قتال نشطة وأنه قيد المراجعة.

ومن دون التطرق بشكل مباشر إلى وفاة مصور رويترز عصام العبد الله، قال بيان صادر عن جيش الاحتلال إن مقاتلي حزب الله شنوا هجومًا عبر الحدود في ذلك الوقت وإن القوات الإسرائيلية فتحت النار لمنع ما يشتبه في أنه تسلل مسلح.

وذكر البيان أنه في 13 أكتوبر 2023، شن حزب الله هجومًا “على أهداف متعددة داخل الأراضي الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية”.

وأضاف: “تضمن أحد الحوادث إطلاق صاروخ مضاد للدبابات، أصاب السياج الحدودي بالقرب من قرية حنيتا. وفي أعقاب إطلاق الصاروخ المضاد للدبابات، ثارت مخاوف بشأن احتمال تسلل إرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية” وفق بيان الاحتلال.

تابع: “ردًا على ذلك، استخدم الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية والدبابات لمنع التسلل. الجيش الإسرائيلي على علم بالادعاء بأن الصحافيين الذين كانوا في المنطقة قتلوا”.

وقال البيان “المنطقة منطقة قتال نشطة حيث يجري إطلاق النار والتواجد في هذه المنطقة أمر خطير. الحادث قيد المراجعة حاليًا”.

وخلص تحقيق رويترز إلى أن طاقم دبابة إسرائيلية قتل العبد الله، وأصاب ستة صحافيين بإطلاق قذيفتين في تتابع سريع من قوات الاحتلال، بينما كان الصحافيون يصورون قصفًا عبر الحدود.

وأدت القذيفتان إلى استشهاد العبد الله (37 عامًا) وإصابة مصورة وكالة فرانس برس كريستينا عاصي (28 عامًا) بجروح خطيرة على بعد كيلومتر واحد من الحدود مع فلسطين المحتلة، بالقرب من قرية علما الشعب اللبنانية.