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بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يدمّر منزلاً في بلدة ياطر

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 13 - مارس - 2024 2:00 مساءً
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شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارة استهدفت أحد المنازل في بلدة كفرا .

كما اغار الطيران المعادي الإسرائيلي على بلدة ياطر، وشنّ غارة ثالثة على بلدة القنطرة استهدفت منزلاً بصاروخ أدى لتدميره بالكامل.

وقد أفادت مصادر إعلامية بأن “صاروخاً لم ينفجر في الغارة على طريق صور – الحوش”، مشيرةً الى أن “فريق الهندسة في الجيش اللبناني يعمل على تطويق مكان سقوطه تمهيداً لنزعه أو تفجيره”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة آثار الدمار الهائل بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنزل في ياطر، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

 

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