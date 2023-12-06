الاحتلال يُصعّد عدوانه جنوبًا.. و"حزب الله" يستهدف موقع "الرادار"

أعلن “حزب الله” في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة”، استهدفَ مقاتلوه عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم، موقع الرادار بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”. ‏

وفي آخر المعطيات الميدانية، سقط شهيد وجريحان بعد استهداف العدو لمنزل في بلدة ميس الجبل.

يأتي ذلك فيما استهدف القصف المدفعي المعادي أطراف طيرحرفا وشيحين والجبين في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

كما طال قصف مركز محيط بلدة الفرديس، التي نجت من كارثة، حيث سقطت قذيفة وسط البلدة على الطريق العام، إلّا أنها لم تنفجر .

كذلك سجل قرابة الثانية عشرة من ظهر اليوم سقوط عدد من قذائف الهاون المعادية على أطراف بلدة عيترون من مواقع العدو داخل فلسطين المحتلة.

واستهدف العدو الاسرائيلي أيضًا بالقذائف المدفعية أطراف بلدات الفرديس- راشيا الفخار – مزرعة حلتا خراج كفرشوبا ومزرعة السلامية خراج بلدة الماري قضاء حاصبيا .

هذا ونفذ الطيران المعادي المسيّر غارة استهدف خلالها المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون بصاروخ موجه، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها.

وكان العدو الإسرائيلي استهدف صباح اليوم منزلاً في بلدة عيتا الشعب بثلاثة قذائف دبابة ميركافا من ثكنة برانيت، ولم يفد عن وقوع إصابات، مع الإشارة إلى أن المنزل كان قد استهدف في وقت سابق.

كما طاول القصف المدفعي المعادي أطراف مارون من جهة الحديقة بين يارون ومارون الراس وأطراف بلدة يارون الجنوبية.