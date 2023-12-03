الاحتلال يُواصل عدوانه.. دويّ انفجارات يهزّ صور وقصف فوسفوري على مروحين

على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، تعرّض أطراف بلدة مروحين مساء اليوم الأحد، لقصف مدفعي فوسفوري معاد.

جاء ذلك بعد أن سمع صوت قوي في أجواء قرى وبلدات قضاء صور، ناتج من انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء القطاع الغربي.

إلى ذلك، أعلن “حزب الله” اليوم عن تنفيذ سلسلة هجمات على المواقع والآليات الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان، وهي: ناقلة جند 113 في قاعدة “بيت هيلل” ومواقع رويسات العلم وزبدين والرادار وحانيتا وراميا والراهب.

في وقت أفادت “الميادين”، بأنّ “حزب الله” نفذ 7 عمليات، أبرزها على قاعدة “بيت هيلل” على بعد أكثر من 3 كيلومترات عن الحدود.

هذا وأطلقت المقاومة عددًا من الصواريخ استهدفت موقع الرادار التابع للعدو في مزارع شبعا، حيث رد العدو على مصادر النيران بالقصف المدفعي عيار 155 مستهدفًا وادي بلدة الفرديس – خراج كفرحمام وكفرشوبا ومزرعة المجيدية في قضاء حاصبيا، وصولًا إلى مزرعة السلامية خراج بلدة الماري.

كذلك تعرضت بلدات عدة في قضاء مرجعيون للقصف المعادي كمحيبيب وحولا وميس الجبل قرب مركز قوات الطوارئ وتلة حمامص بسردا والوزاني، كما تم استهداف منزل في حولا وآخر في الوزاني.

وفيما تعرضت أطراف بلدة رامية لقصف مدفعي معاد، استهدفت غارات جوية معادية بلدة مجدل سلم وأطراف بيت ليف، وأطراف حولا ووادي السلوقي وبلدة طيرحرفا.

كذلك استهدفت غارة معادية المنطقة بين راشيا الفخار وكفرحمام. وطاول القصف خراج برج الملوك.

فيما نفذت طائرة مسيرة معادية قرابة الثالثة وعشر دقائق من بعد ظهر اليوم، غارة جوية حيث استهدفت بصاروخ موجه الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة عيتا الشعب. وتعرضت بلدة كفركلا لإطلاق نار كثيف من العدو الصهيوني، بينما تعرضت تل نحاس لقصف مدفعي.

كذلك أفيد بأن القصف المدفعي المعادي من دبابات ميركافا، استهدف سهل مرجعيون بقذائف عدة، وطال القصف أطرف بلدة مروحين، ومنزلًا عند أطراف البلدة غير مأهول قرب مقر الوحدة الغانية، وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المنزل المذكور للقصف.

كما تعرضت أطراف بلدة مروحين ومنطقة حامول شرق الناقورة وأطراف بلدة عيتا الشعب، لقصف مدفعي معاد.