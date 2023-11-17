الاحتلال يُواصل عدوانه.. غارات جويّة وقذائف ثقيلة تستهدف قرى جنوبية

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب بالقذائف الثقيلة. فيما أغار الطيران الحربي على منطقة الناقورة ما بين اللبونة ووادي حامول، جنوبي مدينة صور، وأطلق صاروخين باتجاه المنطقة.

كذلك نفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية استهدفت وادي حسن خراج بلدة شيحين في القطاع الغربي، ليعود ويستهدف أطراف البلدة في وقت لاحق بغارة ثانية.

ثمّ نفذ طيران العدو غارة على محيط موقع جل العلام. في وقت تعرضت أطراف بلدتي يارين والجبين وطيرحرفا ووادي مظلم في القطاع الغربي لقصف مدفعي معاد مركز.

إلى ذلك، شهدت أطراف بلدات الخيام، برج الملوك، سهل مرجعيون، تلة حمامص، وتل نحاس عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل قصفًا معاديًا بالقذائف الثقيلة، تخللها إلقاء قذائف ضوئية في أجواء سهل مرجعيون وحمامص.

ولم يفارق الطيران الاستطلاعي المعادي سماء القطاع الشرقي، حيث حلق على علو منخفض حتى الصباح، فيما كانت القنابل المضيئة تملأ سماء القطاعين الغربي والأوسط.

بالمقابل، زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ صاروخًا مضادًا للدبابات أُطلق على منطقة الجليل الأعلى، مما أدى إلى إغلاق طرق المرور في المنطقة.