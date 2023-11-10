الجمعة 26 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 10 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاحتمالات مفتوحة في ملف قيادة الجيش.. والبتّ مؤجل!

منذ 6 دقائق
قائد الجيش العماد جوزاف عون

قائد الجيش العماد جوزاف عون

A A A
طباعة المقال

اعتبرت مصادر وزارية عبر صحيفة “نداء الوطن”، أنّ “بتّ ملف التمديد لقائد الجيش مؤجل في الوقت الراهن”، مشيرة إلى أنّ الاحتمالات مفتوحة على خيارات عدة.

وكشفت المصادر، أنّ العمل جار على تخريجة بموافقة المعترضين أو التغاضي عن رأيهم.

وفي المقابل، قالت مصادر سياسية للصحيفة، إنّ “الاتجاه الغالب هو صوب التمديد، لاستحالة ترك المؤسسة العسكرية بلا قائد في ظل الظرف الراهن.

وأكدت مصادر مطلعة على موقف “حزب الله”، بعدم ممانعته التمديد، في حين ألمحت مصادر سياسية، إلى أنّ “حزب الله”، كان أبلغ ميقاتي رفضه اقتراح تأجيل التسريح.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)
    قصف إسرائيلي متقطّع ورمايات بالرشاشات الثقيلة.. كيف يبدو المشهد جنوبًا؟
    نجيب ميقاتي
    كلمة مرتقبة لميقاتي في الرياض.. وهذا ما ستتضمّنه!
    الياس حنكش
    حنكش: علينا أن نختار إن كان لبنان جنة أو منصة لإطلاق الصواريخ

    الأكثر قراءة

    بنيامين نتنياهو
    لم يستطع الاحتمال.. انتحار الطبيب النفسي لبنيامين نتنياهو
    صاروخ ياخونت الروسي
    صاروخ ياخونت.. المفاجأة التي قد يهدد بها حزب الله الأسطول البحري الأمريكي!
    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    "حزب الله" يستهدف قوة مشاة إسرائيلية.. وبلدة جنوبيّة تنجو من "مجزرتين"