الاحتمالات مفتوحة في ملف قيادة الجيش.. والبتّ مؤجل!

اعتبرت مصادر وزارية عبر صحيفة “نداء الوطن”، أنّ “بتّ ملف التمديد لقائد الجيش مؤجل في الوقت الراهن”، مشيرة إلى أنّ الاحتمالات مفتوحة على خيارات عدة.

وكشفت المصادر، أنّ العمل جار على تخريجة بموافقة المعترضين أو التغاضي عن رأيهم.

وفي المقابل، قالت مصادر سياسية للصحيفة، إنّ “الاتجاه الغالب هو صوب التمديد، لاستحالة ترك المؤسسة العسكرية بلا قائد في ظل الظرف الراهن.

وأكدت مصادر مطلعة على موقف “حزب الله”، بعدم ممانعته التمديد، في حين ألمحت مصادر سياسية، إلى أنّ “حزب الله”، كان أبلغ ميقاتي رفضه اقتراح تأجيل التسريح.