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الاحرار: تعيينات جديدة لمجلس الامناء

16 - أبريل - 2021
الوطنيين الأحرار

الوطنيين الأحرار

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عقد المجلس السياسي الجديد في حزب “الوطنيين الاحرار” اجتماعه الاسبوعي برئاسة كميل شمعون، وتباحث المجتمعون في الأمور الداخلية للحزب شاكرين جميع الاصدقاء والحلفاء الذين حضروا، اتصلوا او ابرقوا بغية التهنئة بالانتخابات الحزبية، كما تم اصدار تعيينات مجلس الأمناء وقد تألف من السادة:

بيار جعاره امينا عاما، كميل جوزف شمعون امينا للداخلية، ميشلين موسى عيد امينا للتخطيط والتوجيه، بطرس جورج طراف امينا للاعلام، تيفاني بيار جعاره امينا للخارجية، روبير مارسيل برنس امينا للمالية، انطوان حبيب الاسمر امينا للعمل، ميشال ايلي يزبك امينا للمغتربين، كريم كميل شمعون امينا للعلاقات العامة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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