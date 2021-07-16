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الاحرار: لضبط الامور لحين تشكيل حكومة انقاذ

16 - يوليو - 2021
الوطنيين الأحرار

الوطنيين الأحرار

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جدد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار في إجتماعه الأسبوعي في البيت المركزي في السوديكو، برئاسة كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء “دعمه المطلق للجيش اللبناني”، وتوجه في بيان بالشكر الى “كل الدول التي تقف الى جانب الجيش في هذه المحنة، بخاصة بعد اعتذار الرئيس المكلف، والحاجة الى ضبط الامور لحين تشكيل حكومة انقاذ “.

واكد “دعمه التام للقاضي طارق بيطار في موضوع التحقيقات في جريمة 4 آب”، محذرا من “تدخل السياسيين في عمل القضاة للتأثير على مجريات التحقيق”، ومناشدا “النواب التصويت على رفع الحصانات وإلا إعتبروا شركاء في الجريمة”.

ودعا الى “الاقفال العام في الرابع من آب تضامنا مع عائلات الشهداء، والدعوة للصلاة عن أنفس ضحايا الاجرام”.

وختم معايدا “الدولة الفرنسية في عيدها الوطني”، متمنيا كل الخير للشعب الفرنسي شاكرا للدولة الفرنسية “تضامنها مع الشعب اللبناني والمساعي التي تقوم بها مع الأسرة الأوروبية والدولية و العربية للمحافظة على الكيان اللبناني وعلى استقلاله”.

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