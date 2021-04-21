الاحصاء المركزي: الاسعار تضخمت خلال الفصل الاول من العام الحالي 16,5%

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2021 سجل ارتفاعا وقدره 8,33 % بالنسبة لشهر شباط 2021، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
–ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 7,21
–ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 8,70%
–ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 7,75%
–ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,92%
–ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9,02%
–ارتفاع في محافظة النبطية وقدره 8,81%.
واشارت في بيان الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2021 سجل ارتفاعا وقدره 157,86% بالنسبة لشهر آذار 2020.
كما سجل تضخم الاسعار خلال الفصل الاول من هذه السنة 16,5%.