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الاختبار العكسي لمنصة كاريش بدأ.. وهذه رسالة هوكشتاين للبنان

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2022 6:01 مساءً
المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكشتاين

المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكشتاين

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بدأت شركة “إينيرجيان” للطاقة ومقرها لندن إجراء اختبار للأنابيب بين الاراضي الاسرائيلية وحقل كاريش البحري وأكد مصدر لبناني مطلع على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ السلطات اللبنانية بأن ما يجري هو اختبار عكسي.

وشدد المصدر لوكالة فرانس برس على أن المفاوضات لا تزال مستمرة إذ يجري هوكشتاين لقاءات مستمرة مع الطرفين.

وأشار إلى أن الفريق اللبناني سيجري لقاء عبر تقنية الفيديو مع الوسيط الأميركي عصر اليوم الاحد.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية السبت أن لباريس مساهمة واضحة في الوساطة الأميركية.

وستحصل شركة توتال الفرنسية على رخصة إنتاج الغاز من حقل قانا وستحصل إسرائيل على حصتها من إيراداته في المستقبل.

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