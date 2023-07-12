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الادعاء على معنفة أطفال الحضانة بجناية الشروع في القتل!

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 12 - يوليو - 2023 4:44 مساءً
حضانة Gardereve

حضانة Gardereve

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أحالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون الموقوفين في قضية الاعتداء على أطفال في دار للحضانة، بعد أن ادعت على المتهمة جيني حلو، بجناية الشروع في القتل.

ولفتت القاضية غادة عون في قرارها إلى أن محاولة إطعام الطفلة بالقوة، وهي نائمة والضغط على فمها كان يمكن أن يؤدي إلى اختناقها أو حتى موتها.

واعتبرت عون في قرارها أن هذا التصرف محاولة قتل، لذلك ادعت على موظفة الحضانة استنادا إلى المادة 554 من قوانين العقوبات المتعلقة بالضرب والعنف والأذى.

كما جرى الادعاء على مالكة الحضانة، إذ اعتبرتها القاضية مشاركة في تلك “الجريمة”، لأنها لم تقم بأي رد فعل لردع تلك التصرف.

يشار إلى أن حادثة التعنيف الماساوية أثارت سخطاً شعبياً كبيراً جراء المعاملة اللاإنسانية التي كان يلقاها الأطفال في حضانة Gardereve، ما دفع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إلى  سحب رخصة الحضانة في الجديدة حيث تمّ تعنيف الأطفال وإقفالها نهائيًا.

وكان وزير الصحة قد دعا إلى اجتماع طارئ للجنة حماية الأحداث، مؤكدًا أن “فرق من الوزارة تقوم بجولات رقابية على الحضانات”.

الأبيض أكد أن الوزارة تتواصل مع أهل الأطفال المعنفين، و”سيتم إخضاع جميع الأطفال في الحضانة للفحص الطبي”.

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