الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
الادعاء على وزير سابق بالرشوة والإثراء غير المشروع

منذ 3 ساعات
القضاء

القضاء - تعبيرية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أحال ملف التحقيقات الأولية التي أجراها مع وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان على النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر.

وبناء لإشارة القاضي الحجار، ادعى صادر على بوشكيان بجناية الرشوة والإثراء غير المشروع، وذلك على بعد رفع الحصانة النيابية عنه.

ويشتبه ببوشكيان انه مارس الابتزاز والتهديد على أصحاب معامل وقبض منهم أموالاً طائلة مقابل منحهم تراخيص للعمل.

وكان الحجار استأخر اتخاذ اجراء في حق بوشكيان الموجود في كندا، بناء لطلب وكيله القانوني الذي ابلغ النائب العام التمييزي استعداد موكله للعودة إلى لبنان والمثول أمام القضاء إلا انه بقي يماطل ما استدعى الادعاء عليه والشروع في ملاحقته.

