الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الارتياح" يُرخي بظلاله على عين الحلوة!

منذ ساعة واحدة
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

A A A
طباعة المقال

يبدو الهدوء الحذر يخيم على أحياء وشوارع مخيم عين الحلوة، حيث أرخى انتشار القوة الأمنية بظلال من الارتياح على الناس، وفق ما ذكرت “نداء الوطن”.

يأتي ذلك بعد أن عقدت هيئة العمل المشترك الفلسطيني في منطقة صيدا، اجتماعًا ليل أمس في منزل أمين سرّ حركة فتح اللواء ماهر شبايطة، لاستكمال البحث في هذه خطوة انتشار القوة الأمنية المشتركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بعدما بحثتها في الاجتماع السابق، وقرّرت التريث لبضعة أيام، وتخلله اتصال مع تجمع الشباب المسلم الذي أعطى الموافقة المبدئية على الانسحاب بالتزامن، وهو ما يمهّد الطريق للمضي قدماً.

هذه الخطوات المتوالية تأتي في سياق مسار المعالجة السياسية المتدحرجة التي اتفقت عليها القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية وبدعم لبناني سياسي وأمني، لاشتباكات عين الحلوة التي اندلعت بين حركة فتح وتجمع الشباب المسلم.

    المزيد من أخبار لبنان

    جان إيف لودريان
    مهمّة لودريان لم تنتهِ بعد!
    مدخل مخيم عين الحلوة
    اجتماع فلسطينيّ لتحصين عين الحلوة.. وترقّب لإخلاء المدارس من المسلحين!
    المياه البحرية اللبنانية
    خرق إسرائيليّ جديد للمياه الإقيليمّة اللبنانيّة

    الأكثر قراءة

    فرق الإطفاء في نينوى شمال العراق
    العروسان من بين القتلى.. كيف وقعت كارثة نينوى التي أودت بحياة 100 شخص؟
    قاعة أعراس الهيثم في نينوى
    العرس تحول لمقبرة.. فيديو يوثق لحظات ما قبل الكارثة في زفاف نينوى
    السفارة الأميركية في عوكر
    توقيف مطلق النار على السفارة الأميركية