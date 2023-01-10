"الاستحقاق الرئاسي" محور نقاش بين الجميّل وسيناتور فرنسيّ

عرض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، آخر التطوّرات على الساحة اللّبنانية، مع السيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج أوليفييه كاديك.

كما أوضح بيان أنّ اللقاء الذي عُقد في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، “تناول موضوع الاستحقاق الرئاسي وضرورة انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن وفق مقتضيات الدستور، مع الأخذ في الاعتبار عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في العام 2016 وأوصلتنا إلى وصلنا إليه، ولا سيما في الظرف المصيري الذي يمر فيه لبنان على مختلف الصعد، والتي تدفع أبناءه إلى الهجرة إلى وجهات عديدة، وعلى رأسها فرنسا”.

فيما أكد الجميّل “أهمية الدور الذي تلعبه فرنسا والمجتمع الدولي لمساندة لبنان في أزماته”.