"الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية" على طاولة ميقاتي وحجار

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار قبل ظهر اليوم في السرايا، وعرض معه ملفات وزارته.

وقال حجار بعد الاجتماع: “زرت دولة الرئيس للبحث في مواضيع عدّة، منها القرض المتعلّق ببرنامج أمان. فبعد توقيع وزير المالية على مشروع اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي والمتعلّق بالتمويل الإضافي لبرنامج أمان وإحالته على رئاسة مجلس الوزراء، أكّد دولته أنه سيحيل الملفّ على مجلس النواب خلال أسبوع”.

وأضاف: “كما دار نقاشٌ حول أهميّة الإعلان عن إقرار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، موضوع الهبة الصينيّة وضرورة إيجاد حلول لمعاناة مؤسسات الرعاية، منها تسهيل عمليّة الحصول على أموالهم من المصارف”.