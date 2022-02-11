الاستقرار يعود إلى طقس لبنان.. إليكم التفاصيل

يميل طقس لبنان الى الاستقرار لأيام عديدة، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، ولا مؤشرات حول منخفضات جويّة في المدى ‏القريب‎.‎

اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة‎:‎

الجمعة‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ٨ و ١٥ درجة بقاعا بين -٢ و ١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١ و ٩ درجات

‏٢‏‎- ‎الجو : غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال‎ ‎

‏٣‏‎- ‎الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٩ ٪‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي ١٠٢٣‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة تسوء محليا بسبب الضباب

‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

السبت : مستقر ومشمس، الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و ٩ درجات وبقاعاً بين صفر و ‏‏١١ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الأحد : مستقر ومشمس، الحرارة تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١١ درجة وبقاعاً بين صفر و ١٢ درجة، ‏الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س

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