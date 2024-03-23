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الاسمر أكد دعمه الكامل لنقابة مستخدمي عمال المياه في البقاع

منذ ساعة واحدة

الدكتور بشارة الأسمر

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أبدى رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان، الدكتور بشارة الأسمر، دعمه الكامل لنقابة مستخدمي عمال المياه في البقاع في مطالبتها وزارة المياه والطاقة بالتوقيع على متدرجات المناقصة الخاصة بعمال “غب الطلب” لصالح المؤسسة المذكورة والبالغ عددهم زهاء 300 عامل والذين يتقاضون بمعظمهم رواتب لا تتعدى الثلاثين دولاراً شهرياً.

كما طالب في تصريح بحفظ حقوق هؤلاء العمال “الذين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه خاصةً وأنّ هيئة الشراء العام لم تعترض على المناقصة ولم يتقدّم أي متعهد بالطعن بها”.

وأكد “ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجر وغلاءات المعيشة وبدل النقل اليومي على هؤلاء العمال حفاظاً على حد أدنى من أجر يحتاجه كل من يقدّم خدمة ضرورية وعامة من حجم إيصال المياه الى كلّ منزلٍ في البقاع في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة التي يعيشها مختلف مكونات الشعب”.

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