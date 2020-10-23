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الاسمر: البلديات ستتلقى اعتباراً من الاثنين 50% من مستحقاتها

منذ 18 دقيقة
الاسمر

الاسمر

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طمأن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر الموظفين والعاملين في البلديات كافة، “ان هذه البلديات ستتلقى اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 50 في المئة من مستحقاتها من الصندوق المستقل للبلديات”.

وقال في بيان:”اتصلت صباح اليوم بوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني الذي وعد ان الوزارة ستسدد 50 في المئة من المستحقات للبلديات من الصندوق المستقل”، واكد “ان الوزارة ستسدد حوالي 250 مليار ليرة لبنانية من مستحقات هذه البلديات لتتمكن من القيام بعملها في ظل الظروف الصعبة وتأمين رواتب ومستحقات العاملين فيها”، مشددا “على ان التشاور مستمر مع الوزير وزني لتسديد باقي المستحقات لهذه البلديات”.

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