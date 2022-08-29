الأسمر وأيوب زارا فياض: توفير الكهرباء بشكل عادل

زار النائبان غادة أيوب وسعيد الأسمر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، في مكتبه في الوزارة، وعرضا معه “قضية حرمان 8 قرى في قضاء جزين التغذية بالتيار الكهربائي من محطة الليطاني”.

وأكد النائبان أيوب والاسمر رفضهما “القاطع لحرمان أي قرية الكهرباء”، وشددا على “المطالبة بعدم خفض ساعات التغذية بالتيار عن منطقة جزين”.

وأكدا ايضا أن “توفير الكهرباء بشكل عادل لكل القرى والبلدات الجزينية هو حق مكتسب لهذه المنطقة، وبالتالي حرمانها هذا الحق هو بمثابة مشروع تهجير لأهاليها على أبواب أزمة معيشية اجتماعية يصعب عليهم تحملها”.

بدوره أكد الوزير فياض “عدم قبوله بتوفير الكهرباء لأي بلدة إضافية من محطة الليطاني قبل تزويد القرى الثماني بالتيار الكهربائي”.

وأطلع وزير الطاقة النائبين على “أجواء التحضير لتشكيل لجان تنسيق بين مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه الليطاني للعمل في سبيل التوصل الى إتفاق يرضي جميع الأطراف لتوفير الحصة المحددة من التغذية لمنطقة جزين من محطة الليطاني”.