الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسمر وأيوب زارا فياض: توفير الكهرباء بشكل عادل

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2022 4:55 مساءً
وزير الطاقة والمياه وليد فياض والنائبان غادة أيوب وسعيد الأسمر

وزير الطاقة والمياه وليد فياض والنائبان غادة أيوب وسعيد الأسمر

A A A
طباعة المقال

زار النائبان غادة أيوب وسعيد الأسمر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، في مكتبه في الوزارة، وعرضا معه “قضية حرمان 8 قرى في قضاء جزين التغذية بالتيار الكهربائي من محطة الليطاني”.

وأكد النائبان أيوب والاسمر رفضهما “القاطع لحرمان أي قرية الكهرباء”، وشددا على “المطالبة بعدم خفض ساعات التغذية بالتيار عن منطقة جزين”.
وأكدا ايضا أن “توفير الكهرباء بشكل عادل لكل القرى والبلدات الجزينية هو حق مكتسب لهذه المنطقة، وبالتالي حرمانها هذا الحق هو بمثابة مشروع تهجير لأهاليها على أبواب أزمة معيشية اجتماعية يصعب عليهم تحملها”.

بدوره أكد الوزير فياض “عدم قبوله بتوفير الكهرباء لأي بلدة إضافية من محطة الليطاني قبل تزويد القرى الثماني بالتيار الكهربائي”.

وأطلع وزير الطاقة النائبين على “أجواء التحضير لتشكيل لجان تنسيق بين مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه الليطاني للعمل في سبيل التوصل الى إتفاق يرضي جميع الأطراف لتوفير الحصة المحددة من التغذية لمنطقة جزين من محطة الليطاني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عون وميقاتي
    ما مصير زيارة ميقاتي الخامسة إلى بعبدا؟
    وزير المالية يوسف الخليل
    وزير المالية وقع ثلاثة مشاريع مراسيم وأحالهم على مجلس الوزراء
    ترايسي شمعون
    ترايسي شمعون تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
    نيكول سابا
    بسبب آية قرآنية.. نيكول سابا تثير الجدل عبر تويتر