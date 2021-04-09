الاسمر وقع اتفاقية توأمة مع الاتحاد العمالي التركي

استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في مكتبه في مقر الاتحاد، وفدا من الاتحاد العمالي التركي HAK – IS Trade Union Confederation برئاسة محمود ارسلان، في زيارة تضامنية للاتحاد العمالي العام والشعب اللبناني.

ورحب الأسمر “بهذه الزيارة التي تعبر عن عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والتركي، وكذلك العلاقات المتينة بين الاتحاد العمالي العام واتحاد عمال تركيا”، وتمنى “أن تكون هذه الزيارة مناسبة لتوقيع عقد توأمة بين الاتحادين الشقيقين والجارين”.

بدوره، أكد ارسلان “عمق هذه العلاقة وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها عمال لبنان وشبه، وبالتحديد بعد انفجار مرفأ بيروت الذي تابعنا تداعياته المؤلمة”، لافتا الى ان “زيارتنا تأتي اليوم لتأكيد هذه العلاقات التضامنية، ونحن نرحب بالتوأمة بين اتحادينا بكل سرور”.

و بحسب بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام، فقد سلم الأسمر ارسلان درع الاتحاد العمالي العام كعربون وفاء وتقدير للاتحاد التركي الشقيق، ثم تم توقيع اتفاقية التوأمة بين الاتحادين.

اشارة الى ان الوفد التركي يتابع برنامج زيارته غدا الى صيدا والجنوب لإجراء لقاءات مع اتحاد عمال فلسطين.