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الاسمر يدعم مطالب عمال وموظفي بلديتي طرابلس والميناء

منذ 46 دقيقة
بشارة الأسمر

بشارة الأسمر

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أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر دعمه “المطلق لعمال وموظفي ومياومي بلديتي طرابلس والميناء وللاتحاد العام لنقابات عمال الشمال بشخص رئيسه شادي السيد في سعيهم الدائم ومطالبتهم للحصول على حقوقهم بعيدا من التجاذبات والصراعات المناطقية والاتهامات والكلام النابي من أية جهة أتى”.

وطلب من وزير الداخلية في بيان “المعالجة الإيجابية لكل مطلب حق يتعلق بزيادة الأجور والدرجات الإستثنائية وبدل النقل والمنح الإجتماعية لعمال وموظفي ومياومي بلدتي طرابلس والميناء”.

كما طلب من الجميع “الإحتكام إلى القانون والحس الوطني والإنساني في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن”.

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