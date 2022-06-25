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الاسمر يستنكر عملية الاعتداء في العاقورة: العمالة ضحية لبطش بعض أصحاب العمل

منذ 42 دقيقة
الاسمر

بشارة الاسمر

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ستنكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، “عملية التعذيب والضرب وكم الأفواه التي تعرض لها بعض العمال الزراعيين في منطقة العاقورة لاتهامات مختلفة واستباقا للتحقيقات والقضاء”.

وقال في بيان: “إن هذا المشهد يأتي استكمالا لعملية الظلم التي يتعرض لها عمال لبنان بصورة عامة عبر استغلالهم وإجبارهم على الخضوع والرضوح أحيانا لشروط عمل قاسية أو عبر صرفهم من الخدمة. وكل ذلك بمحاكمات وأحكام غير عادلة يصدرها بعض أصحاب العمل دون تقدير الواقع السيء الذي يعيشه غالبية عمال لبنان وعدم القدرة على تأمين الحد الأدنى من استمرارية العيش”.

ورأى أن “العمالة المنظمة وغير المنظمة هي اليوم ضحية لبطش وجبروت بعض أصحاب العمل والمؤسسات وضحية أيضا لبعض أسباب المنافسة غير الشرعية المتأتية عن الاستخدام بالشروط الدنيا وبالسعر الأرخص وبالهروب من متطلبات قانون العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وطالب الأسمر بأن “يكون القضاء المرجع الأول والأخير لإعطاء كل ذي حق حقه ومعاقبة كل متسلط ومعتد أو خارج عن القانون حتى لا تسود شريعة الغاب في بلد نحتاج فيه الى تطبيق شرعة حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والعمال وليس قهرهم وسحقهم”.

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