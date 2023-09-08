الجمعة 23 صفر 1445 ﻫ - 8 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاشتباكات في عين الحلوة مستمرة و"اللبنانية" أقفلت فروعها في صيدا

منذ 36 دقيقة
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

A A A
طباعة المقال

لا تزال الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة بين حركة “فتح” و”الاسلاميين” مستمرة على محور البركسات التعمير الطوارئ، تخف حدتها حيناً وتعنف أحياناً، وسجلت حصيلتها ليلاً سقوط 6 جرحى مدنيين بينهم رجل مسن تم نقلهم الى مستشفيي حمود والهمشري للمعالجة

ونتيجة للمستجدات الأمنية في المخيم، أصدرت الجامعة اللبنانية بياناً أعلنت فيه أنه “بسبب الاوضاع الامنية المستجدة في صيدا وحرصاً على سلامة الطلاب والعاملين، تُقفل فروع الجامعة اللبنانية في مدينة صيدا اليوم الجمعة، كما وتؤجل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم الى موعد لاحق على أن تصدر رئاسة الجامعة اللبنانية بيانات لاحقة وفق تطور الاوضاع، متمنية للجميع السلامة والأمان.”

    المزيد من أخبار لبنان

    جبران باسيل
    باسيل: لا يغامر أحد بأحلام التقسيم
    مخيم عين الحلوة
    بالفيديو - نزوح عدد من أهالي عين الحلوة والجوار باتجاه مسجد الموصلي
    اللواء البيسري استقبل السفير القطري الجديد
    اللواء البيسري استقبل السفير القطري الجديد

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    مجلس الوزراء أقر اعتماد "بلومبرغ" بدل "صيرفة"!
    علم "حزب الله"
    "حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
    جبيل
    فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!