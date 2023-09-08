الاشتباكات في عين الحلوة مستمرة و"اللبنانية" أقفلت فروعها في صيدا

لا تزال الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة بين حركة “فتح” و”الاسلاميين” مستمرة على محور البركسات التعمير الطوارئ، تخف حدتها حيناً وتعنف أحياناً، وسجلت حصيلتها ليلاً سقوط 6 جرحى مدنيين بينهم رجل مسن تم نقلهم الى مستشفيي حمود والهمشري للمعالجة

ونتيجة للمستجدات الأمنية في المخيم، أصدرت الجامعة اللبنانية بياناً أعلنت فيه أنه “بسبب الاوضاع الامنية المستجدة في صيدا وحرصاً على سلامة الطلاب والعاملين، تُقفل فروع الجامعة اللبنانية في مدينة صيدا اليوم الجمعة، كما وتؤجل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم الى موعد لاحق على أن تصدر رئاسة الجامعة اللبنانية بيانات لاحقة وفق تطور الاوضاع، متمنية للجميع السلامة والأمان.”