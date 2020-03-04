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الاشتباه بـ 42 حالة.. ما جديد الكورونا في لبنان؟

أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة ان الجهود متكاتفة وهناك متابعة لفيروس كورونا، مشيراً إلى ان الامور مطمئنة اذا التزم اللبنانيون بالتدابير الوقائية وخصوصا الحجر المنزلي.

 

ولفت كتانة في حديث لـ “صوت لبنان 100.5” إلى ان هناك 42 حالة يُشتبه بها نقلها الصليب الاحمر الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي و13 اصابة مؤكدة حتى الساعة.

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وأوضح كتانة ان بدلات عناصر الصليب الأحمر مجهزة وقد تم شراؤها منذ أيام ايبولا، مضيفا ان هناك اطباء يتابعون طريقة ارتداء البدل الخاصة وطريقة تلفها.

من جهة اخرى إتخذت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في النبطية صباح اليوم إجراءات وقائية حيث تم إقفال الأبواب ومنعت دخول وخروج المواطنين إثر الإشتباه بأحد عناصر قوى الأمن الداخلي ظهرت عليه عواض فيروس كورونا وهو تابع لجهاز أمن السفارات.

وفوراً تمّ التواصل مع الجهاز الذي طلب بدوره من الصليب الأحمر اللبناني التوجه فوراً الى المصلحة لإحضار الحالة بالطرق المختصة، وتواصلت الإدارة أيضاً مع الجهات الصحية المعنية والبلدية التي سوف تُحضر الى المصلحة شركة التعقيم المتخصصة لتعقيم كل المصلحة كإجراء إحترازي، وطلبت المصلحة من المواطنين عدم الدخول والخروج من المكان المذكور قبل الإنتهاء من المهمة، والإعلان رسمياً عن تعقيم كل المكان لما فيه صحة المواطنين.

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